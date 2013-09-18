Кличко отримав ще одного спаринг-партнера перед боєм з Повєткіним

Ще одним спаринг-партнером українця Володимира Кличка стане американський боксер Стів Каннінгем.

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.

Тренувальні бої з Каннінгемом чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Кличко-молодший проведе у рамках підготовки до бою з «регулярним» чемпіоном WBA Олександром Повєткіним.

Зазначимо, що перед цим Каннінгем допомагав Тайсону Ф’юрі готуватися до поєдинку з Девідом Хеєм.

Нагадаємо, що зараз Кличко у підготовці допомагають українець В’ячеслав Глазков, британці Сем Секстон і Ділліан Уайт, а також латиш Майріс Брієдіс.

Також сталі відомі імена два нових спаринг-партнерів Повєткіна. Росіянин залучив до підготовки до бою колишніх партнерів британця Девіда Хея. Поляк Маріуш Вах і британець Ричард Тауерс із табору Хеймейкера відправляються до Москви для роботи з Повєткіним.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня у московському СКК "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимира Кличка з Олександром Повєткіним в УНІАН завдяки прес-туру, який організовує ТМ «Хортиця»