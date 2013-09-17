Повєткін заявляє, що найбільше думає про перемогу над Кличком

Російський боксер-важковаговик Олександр Повєткін, після одного з тренувань у рамках підготовки до бою з українцем Володимиром Кличком, заявив, що найбільше думає про те, щоб суддя підняв його руку і визнав переможцем у майбутньому бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Повєткін сказав, відповідаючи на запитання ЗМІ на прес-конференції після відкритого тренування.

Зокрема, майбутній суперник Кличка-молодшого заявив: "Я знаю, що зустрінуся з сильним суперважковаговиком світу, і я не думаю ні про що інше, окрім цього бою. Я завжди вірив, що ми з ним колись зустрінемося, а після результатів торгів я знав, що Кличко не відмовиться від бою. Мене суми гонорарів, чесно кажучи, не хвилюють. Єдине, що мене хвилює – це щоб після бою руку підняли мені".

Також Повєткін додав: "Я знаю, що багато боксерів, виступаючи вдома, ламаються під тиском відповідальності, але для мене все навпаки – така атмосфера може тільки додати мені сил. Я ніколи не уявляю закінчення бою перед самим поєдинком. Єдине, що я знаю, це те, що я вийду на ринг, щоб перемагати, і я зроблю все можливе, щоб це сталося".

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському СКК "Олімпійський". Читайте усі новини про бій Володимира Кличка з Олександром Повєткіним в УНІАН завдячуючи прес-туру, який организовує ТМ «Хортиця».