Бразильський футбольний клуб покарали за масажиста, який врятував команду від гола
Бразильський футбольний клуб «Апаресіденсе» виключений з поточного розіграшу серії D (четвертий за силою дивізіон) за втручання масажиста команди в хід гри з «Тупі».
Таким чином, «Апаресіденсе» позбувся місця в 1/4 фіналу турніру серії D, який він завоював за сумою двох ігор з «Тупі». Сам масажист Фонсека да Сільва дискваліфікований на 24 матчі і оштрафований на 500 бразильських реалів (164 євро). Арбітр зустрічі Арлісон Біспо покарання уникнув, хоча на цьому наполягали представники «Тупі».
Про це за інформацією Globo Esporte повідомляє Lenta.ru.
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Гра «Апаресіденсе» і «Тупі» пройшла 8 вересня. У другому таймі за рахунку 2:2 під час атаки «Тупі» на поле вибіг да Сільва. Масажист двічі відбив удари суперників, після чого втік в роздягальню. За ним гналися футболісти «Тупі», але перед входом у роздягальню їм перегородила дорогу поліція. Відеозапис того, що сталося викладено на YouTube.
Гравці «Тупі» кілька хвилин висловлювали невдоволення судді, але в підсумку матч поновився і завершився рахунком 2:2, який влаштував «Апаресіденсе». Команда за сумою двох матчів перемогла «Тупі» і вийшла в наступний раунд турніру.
Відео: ТСН