Бразильський футбольний клуб покарали за масажиста, який врятував команду від гола

Таким чином, «Апаресіденсе» позбувся місця в 1/4 фіналу турніру серії D, який він завоював за сумою двох ігор з «Тупі». Сам масажист Фонсека да Сільва дискваліфікований на 24 матчі і оштрафований на 500 бразильських реалів (164 євро). Арбітр зустрічі Арлісон Біспо покарання уникнув, хоча на цьому наполягали представники «Тупі».

Про це за інформацією Globo Esporte повідомляє Lenta.ru.

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Гра «Апаресіденсе» і «Тупі» пройшла 8 вересня. У другому таймі за рахунку 2:2 під час атаки «Тупі» на поле вибіг да Сільва. Масажист двічі відбив удари суперників, після чого втік в роздягальню. За ним гналися футболісти «Тупі», але перед входом у роздягальню їм перегородила дорогу поліція. Відеозапис того, що сталося викладено на YouTube.

Гравці «Тупі» кілька хвилин висловлювали невдоволення судді, але в підсумку матч поновився і завершився рахунком 2:2, який влаштував «Апаресіденсе». Команда за сумою двох матчів перемогла «Тупі» і вийшла в наступний раунд турніру.

Відео: ТСН