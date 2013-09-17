Борець Олійник приніс збірній України першу медаль чемпіонату світу

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українець боровся у ваговій категорії до 96 кг.

У Будапешті Олійник, який є чемпіоном Європи-2013, зазнав лише однієї поразки - від іранця Різи Яздані, який згодом захистив титул чемпіона світу. «Срібло» в цій ваговій категорії дісталося Хетагу Газюмову з Азербайджану.

Разом із тим Олійник виграв бої з чехом Вратиславом Чотасом і болгарином Любеном Ілієвим з однаковим рахунком 7:0, із молдаванином Ніколаєм Чебаном - 5:2. У сутичці за третє місце українець переміг грузина Дато Керашвілі (9:2).

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Сьогодні на чемпіонаті світу в Будапешті стартують ще три українські борці вільного стилю - Микола Айвазян (60 кг), Ібрагим Алдатов (84 кг) і Ален Засєєв (120 кг).

Чемпіонат світу з боротьби триватиме в столиці Угорщини до 22 вересня.