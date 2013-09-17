Названі судді, які судитимуть Матчі Ліги Європи за участю українських команд
У матчі "Динамо"-"Генк" (Бельгія) всі рефері - з Греції.
Матчі Ліги Європи за участю київського "Динамо", дніпропетровського "Дніпра" і одеського "Чорноморця" судитимуть арбітри з Греції, Швейцарії і Туреччини.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив на своєму сайті імена арбітрів, призначених на матчі першого туру групового етапу Ліги Європи, серед яких три зустрічі за участю українських клубів.
Так, у матчі "Динамо" - "Генк" (Бельгія) всі рефері з Греції. Суддею в полі на цій зустрічі працюватиме Тасос Сидіропулос. На лініях йому допоможуть Даміанос Ефтіміадіс і Дімітріос Гагас.
Арбітром стартового матчу "Дніпра" з румунською командою "Пандурій" призначено швейцарця Сашу Кевера. Асистентами Кевера будуть також швейцарські судді Раффаель Цедер і Девіс Деттаманті.
Разом з тим першу гру "Чорноморця" проти загребського «Динамо» довірили судити бригаді арбітрів з Туреччини на чолі з Хусейном Гечеком. Йому допомагатимуть Мустафа Ейїсой і Оркну Акташ.
Як повідомляв УНІАН, перший тур Ліги Європи УЄФА відбудеться у четвер, 19 вересня.