Опитування: "Динамо" випереджає "Шахтар" за популярністю

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київського міжнародного інституту соціології, про це свідчать результати соціологічного опитування КМІС.

На тему: У Києві покажуть нагороди Кличка і "Динамо"

Так, 41,7% вболівальників найбільше підтримують київське ”Динамо” в розіграші Чемпіонату України (Прем’єр-Ліги). Далі йде донецький ”Шахтар” - 23,3%.

За результатами дослідження, футбольний клуб ”Динамо” (Київ) має найбільшу підтримку в центральному (72%) та західному (49%) регіонах. У південному регіоні цей клуб підтримують 30% опитаних, у східному – 12%.

Натомість, футбольний клуб ”Шахтар” (Донецьк) має найбільшу підтримку в східному (55%) та південному (19%) регіонах. У центральному регіоні його підтримали 15% опитаних, у західному – 13%.

За інформацією соціологів, також популярними футбольними клубами України є львівські ”Карпати” (5,6%), харківський ”Металіст” (4,8%), одеський ”Чорноморець” (4,8%) та дніпропетровський ”Дніпро” (4,4%). Не підтримують жоден український клуб 1,2% респондентів, а 1,4% опитаних не визначились зі своїм фаворитом.

*** КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки в період з 9 по 18 серпня 2013 року методом телефонного інтерв`ю. Опитано 1450 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму. Теоретична похибка для вибірки розміром в 1450 респондентів складає 2.5%.