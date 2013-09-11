Вже десять команд пройшли до фіналу Чемпіонату світу з футболу-2014

Крім господарів чемпіонату Бразилії першими на мундіаль пробилися чотири команди з Азії: Японія, Австралія, Іран і Корея. Там відбірковий турнір вже завершився, включаючи плей-офф, повідомляє football.ua.

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Також учора відразу в трьох конфедераціях стали відомі п'ять майбутніх учасників ЧС-2014. У Європі першими офіційно оформили свій вихід на турнір Нідерланди та Італія, в Південній Америці - Аргентина, а від зони КОНКАКАФ до Бразилії точно їдуть США та Коста-Ріка.

Нагадаємо, вчора Україна зіграла внічию з Англією на домашньому стадіоні. Чотири команди з шести у групі підопічних Михайла Фоменка досі зберігають шанси потрапити до Бразилії. При цьому до кінця відбору залишилося два тури, в яких Україна зустрінеться з Польщею і Сан-Марино.