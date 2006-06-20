Закінчився матч Парагвай – Тринідад і Тобаго

У Кайзерслаутерні на "Фрітц Вальтер Штадіоне" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Парагваю і Тринідаду і Тобаго.

На 8-й хвилині небезпечно бив Роке Санта Крус, тринідадців врятував Келвін Джек. Цей голкіпер дебютує на ЧС-2006, у двох перших матчах ворота захищав Шака Хіслоп. Одразу ж атака острів`ян - добре грає парагвайський голкіпер Карлос Бобаділья. На 14-й Дуайт Йорк небезпечно подав штрафний, парагвайці змогли вибити м`яч на кутовий. Його також подавав Йорк - цього разу нічого серйозного.

1:0 – після голу, забитого гравцем Тринідаду на 25-й хвилині, в рахунку повів Парагвай. Боротьба за навіс зі штрафного призвела до автоголу, Брент Санчо зрізав м`яча до своїх воріт.

Перед самою перервою парагваєць Нельсон Вальдес за рахунок добре вибраної позиції небезпечно пробив головою, а добиття після кутового м`яча зліквідував польовий гравець, ставши на лінії воріт у штанги.

Другий період майже не скуті турнірними міркуваннями команди (адже вони знали і свій рахунок, і про те, що в матчі Англія – Швеція рахунок рівний) грали без центру поля. Із завершенням не ладналося, але “сам процес” - проходи, удари і розіграші в обох штрафних - наприкінці тішив болільників.

Так, на 61-й хвилині парагвайський воротар зняв м`яч з голови у нападаючого. І вже за хвилину майстерність проявляв уже його тринідадський колега (удар з лінії штрафної).

На 86-й хвилині Нельсон Куевас все ж таки зміив рахунок - 2:0.