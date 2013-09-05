Збірна України виграла другий матч на Євробаскеті

Чоловіча збірна України з баскетболу виграла другий матч у рамках чемпіонату Європи з баскетболу - у команди Ізраїлю з рахунком 74:67.

Як передає кореспондент УНІАН, команда провела в Любляні матч другого туру першого групового етапу.

Українці на самому початку гри створили собі перевагу в 6 очок, вигравши першу чверть з рахунком 19:13. У другому періоді підопічні американського фахівця Майка Фрателло збільшили свою перевагу ще на три очки (19:16) довівши її до "+9" - 38:29. Після цього збірна України віддала ініціативу гостям. У третьому періоді ізраїльтяни спочатку скоротили різницю на два пункти (56:49), а в завершальній чверті почали справжню гонитву за суперником. Проте, українці зуміли утримати перевагу, звівши завершальну чверть внічию.

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Кращим гравцем команди в цьому матчі став Сергій Гладирь, який набрав 17 очок.

Таким чином, після двох турів у збірної України стовідсотковий результат - 2 перемоги - і чудові шанси на вихід у другий груповий етап, куди потрапляють три кращі команди групи з шести.

У п'ятницю, 6 вересня, збірна України проведе матч третього туру з командою Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет у Словенії проходить з 4 по 22 вересня.