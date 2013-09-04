Збірна України виграла перший матч Євробаскету-2013 (відео)

Чоловіча збірна України виграла перший матч чемпіонату Європи з баскетболу у команди Бельгії - 58:57.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матчі турніру збірна України проводить в Любляні.

Після відносно рівного першого періоду (12:11 на користь бельгійців), суперник зумів створити собі комфортну перевагу у другій 10- хвилинці - 24:15 і в сумі після половини гри 36:26. Втім, цей відрізок не став вирішальним у матчі.

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Після перерви українці кинулися наздоганяти суперника. І в третьому періоді зуміли відіграти два бали (14:12). Справжня гонка була влаштована в заключній четвертій чверті, коли за дві хвилини до кінця гри рахунок був рівним - 55:55. Правда, бельгійці в наступній же атаці повернули собі перевагу. Але вирішальні три очки в цьому матчі набрав американець у складі збірної України Пух Джеттер.

Таким чином, збірна України виграла перший матч групового турніру з п'яти. Згідно з регламентом змагань, для продовження боротьби на другому груповому етапі українцям необхідно потрапити до трійки найсильніших команд у першій групі.

5 вересня збірна України проведе гру з командою Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет в Словенії проходить з 4 по 22 вересня.

Переможні очки збірної України