Девич наздогнав Шевченка в рейтингу кращих бомбардирів України (відео)

Гол у ворота "Шахтаря" став для Марко Девича 83-м в чемпіонатах України.

Причому, для досягнення такого результату сербському українцю знадобилося на 37 матчів менше, ніж Шевченку, пише ТСН.ua.

Якщо Марко продовжить в такому ж дусі (у восьми турах нападник забив вісім голів), то до кінця сезону може піднятися на четверту сходинку у реєстрі бомбардирів.

Зазначимо, що крім Марко в топ-10 присутні ще двоє діючих футболістів - Максим Шацьких та Євген Селезньов. Причому, узбецькому нападнику залишилося забити 5 голів, щоб стати найкращим голеадором.

У неділю Макс міг скоротити відставання від Сергія Реброва до трьох голів, але не реалізував пенальті у матчі з "Зорею" (0:4).

Топ-10 реєстру бомбардирів чемпіонату України

1. Сергій Ребров ("Шахтар", "Динамо") - 123 голи (261 матч)

2. Максим Шацьких ("Арсенал", "Динамо") - 119 (311)

3. Андрій Воробей ("Шахтар", "Дніпро", "Арсенал", "Металіст") - 105 (315)

4. Олександр Гайдаш ("Таврія", "Металург" Маріуполь) - 95 (258)

5. Сергій Мізін ("Карпати", "Динамо", ЦСКА, "Дніпро", "Чорноморець", "Металіст", "Кривбас", "Арсенал") - 90 (342)

6. Тимерлан Гусейнов ("Зоря", "Чорноморець") - 85 (215)

6. Євген Селезньов ("Шахтар", "Дніпро", "Арсенал") - 85 (168)

8. Олександр Косирін ("Динамо", ЦСКА, "Арсенал", "Металург" Донецьк, "Чорноморець", "Говерла") - 84 (240)

9. Андрій Шевченко ("Динамо") - 83 (172)

9. Марко Девич ("Волинь", "Шахтар", "Металіст") - 83 (209)