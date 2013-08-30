"Динамо", "Дніпро" й "Чорноморець" дізналися про своїх суперників у Лізі Європи

У Монако завершилося жеребкування другого за значущістю клубного єврокубкового турніру - Ліги Європи, за підсумками якого про своїх суперників по груповому етапу дізналися київське "Динамо", дніпропетровське "Дніпро" і одеський "Чорноморець".

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, в жеребкуванні взяли участь 48 команд, які було розбито на 12 груп.

"Динамо" потрапило в групу G і зіграє з бельгійським "Генком", австрійським "Рапідом" і швейцарським "Тюн".

"Дніпро" потрапило в групу Е, де суперниками команди будуть італійська "Фіорентіна", португальська "Пасуш де Ферейра" і румунський "Пандурій".

"Чорноморець" потрапив у групу В з голландським ПСВ, хорватським "Динамо" із Загреба і болгарським "Лудогорецем".

7 із 48 учасників жеребкування починають боротьбу з групової стадії, а 9 клубів потрапили туди після поразки в раунді плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Основна маса команд завоювала це право 29 серпня, коли завершилися зустрічі у відповідь раунду плей-оф Ліги Європи.

Ще троє учасників жеребкування стали відомі сьогодні.

Згідно з рішенням Робочої групи з надзвичайних ситуацій, місце дискваліфікованого за рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні турецького "Бешикташа" зайняв норвезький "Тромсе".

У свою чергу, дискваліфікований турецький "Фенербахче" замінив кіпрський АПОЕЛ - одну з команд, що поступилася в раунді плей-оф Ліги Європи.

Нідерландський АЗ, в дограному сьогодні матчі з кіпрським "Атромітосом", перерваному напередодні через пожежу на стадіоні, поступився 0:2, але перемога в гостях (3:1) дозволила команді зіграти в груповому турнірі.

Все це вплинуло на посів перед жеребкуванням, але не торкнулося українських команд, які зберегли свої позиції, - "Динамо" було в першому кошику, "Дніпро" - в другому і "Чорноморець" - у третьому.