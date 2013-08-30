Матч Ліги Європи перервано через пожежу на стадіоні

На стадіоні АФАС почалася пожежа, і на 57-й хвилині за рахунку 1:0 на користь грецького клубу суддя перервав зустріч і відвів команди в роздягальні. В цей же час почалася евакуація глядачів, повідомляє dynamo.kiev.ua.

За попередніми даними, загорілася проводка під дахом арени.

Гру перенесено на 30 серпня, на 11:00 за Києвом.

Нагадаємо, у першій зустрічі в Афінах перемогу з рахунком 3:1 здобули голландці.