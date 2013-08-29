Динамо зіграє сьогодні в Лізі Європи на порожньому стадіоні

У покарання за прояви нацизму ультрас "Динамо" у попередньому сезоні, гра-відповідь Ліги Європи з казахським "Актобе" ( 19:00) відбудеться з порожніми трибунами

Але насправді трибуни, хоча квитки на гру не продавалися, будуть не зовсім порожніми, повідомляє Сегодня.

Як стало відомо виданню, на стадіоні будуть присутні понад п'ятсот осіб. Так, за рекомендаціям УЄФА, для ігор за закритими дверима дозволена присутність до 75 представників кожного клубу, включаючи гравців, тренерів та техперсонал. Крім того "Динамо" зобов'язане надати делегації казахів до 200 місць вищої категорії, але гості попросили вдвічі менше. Зате серед їхніх віп-уболівальників будуть і представники посольства. Також матч відвідають працівники УЄФА, 200 журналістів і близько 70 фотографів. Таким чином, сімдесятитисячний НСК повинен заповнитися майже на 1%.

Нагадаємо, в гостях "Динамо" переграло "Актобе" - 3:2. Сьогодні о 21:30 домашній матч-відповідь також у "Дніпра" з естонським "Нимме Калью" ( перша гра - 3:1 ), а "Чорноморець" в Албанії захищатиме одеські 1:0 у поєдинку зі "Шкендербеу" (21:30).

"усі три мої колишні команди - "Динамо" , "Дніпро" і "Чорноморець" - пройдуть в груповий раунд ЛЄ. У цьому, думаю, немає сумнівів ні в кого, - вважає найкращий футболіст України-2003 Олег Венглинський. - Мій прогноз: кияни переможуть 3:1, або навіть 4:1, "Актобе" заб'є гол престижу після стандарту ударом через себе у "дев'ятку". "Дніпро" виграє 3:0, а "Чорноморець" - 2:1. "Динамо" і " Дніпру" перед очним протистоянням в ЧУ потрібно створити хороший психологічний фон, витративши стільки сил, скільки потрібно. Не більше й не менше. До речі, чекаю, що Блохін перевірить у цій грі резерв - Макаренка, Цурікова, Сидорчука. Магія тиранського стадіону? Це донецький "Металург" примудрився програти там "Кукесу" - 0:2. "Чорноморцю" ніякі потойбічні сили не завадять. Одесити на ходу. Не знаю, що має статися, щоб вони не вийшли в групу".

"Що стосується порожніх трибун НСК ... Показовим був матч ПАОК - "Шальке". Якби були вболівальники на трибунах, то ПАОК вирвав би цю путівку в ЛЧ. А так не було того заряду. Але тут ситуація інша. Проти "Динамо" не "Шальке" , а всього лише "Актобе" , - вважає Олег.