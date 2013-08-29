Росія випередила Нідерланди в клубному рейтингу УЄФА

Росія, яка зберігає на даний момент шість клубів у єврокубках, набрала 39,998 бала і тепер займає сьому сходинку у таблиці рейтингу клубних коефіцієнтів УЄФА. Нідерланди (чотири клуби в єврокубках) з 39,812 бала опустилися на восьму позицію, повідомляє РІА Новости.

Таблиця рейтингу коефіцієнтів УЄФА після матчів, які відбулися 28 серпня, виглядає таким чином:

1. Іспанія (77,855)

2. Англія (71,034)

3. Німеччина (69,712)

4. Італія (55,522)

5. Португалія (54,299)

6. Франція (50,000)

7. Росія (39,998)

8. Нідерланди (39,812)

9. Україна (35,133)

10. Бельгія (32,100)

Рейтинг клубних коефіцієнтів УЄФА складається на підставі результатів усіх європейських клубів у єврокубкових турнірах. Він використовується для визначення числа представників асоціації в єврокубках на майбутній сезон.