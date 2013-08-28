«Металіст» планує продовжити боротьбу з УЄФА та CAS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Металіст» з посиланням на коментар першого віце-президента ФК «Металіст» Костянтина Пивоварова.

«Звичайно ж, ми засмучені, оскільки до останнього вірили, що УЄФА і CAS зважено підійдуть до цієї ситуації. Ми продовжимо відстоювати нашу позицію у правовому полі. Ми не розуміємо, чому було проігноровано рішення Верховного суду Швейцарії, який поставив велике питання над початковим рішенням CAS. Ми чекаємо розгляду цієї справи по суті, і, цілком можливо, подамо апеляцію до Верховного суду Швейцарії та на сьогоднішнє рішення CAS», - сказав Пивоваров.

Він спростував чутки про те, що у зв'язку з дискваліфікацією «Металіст» збираються залишити провідні гравці.

«Також хочу відзначити, що поширювана інформація про те, що клуб нібито залишають наші провідні гравці не більш ніж домисли і провокація. Металіст як ніколи сильний, зібраний і готовий до нових перемог. Попереду серйозний матч із «Шахтарем», до якого зараз йде активна підготовка», - відзначив перший віце-президент клубу.

Пивоваров також висловив упевненість, що «Металіст» в майбутньому повернеться до Ліги чемпіонів.

«Всі бачили, що клуб у чесній боротьбі виборов своє право брати участь в Лізі чемпіонів. Я вдячний вам за віру в команду і відданість клубу. Впевнений, ми ще повернемося до Ліги чемпіонів», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив харківському футбольному клубу «Металіст» у задоволенні апеляції на рішення УЄФА про дискваліфікацію клубу строком на один рік із єврокубкових змагань.

У свою чергу Союз європейських футбольних асоціацій привітав рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.

Довідка УНІАН. 14 серпня робоча група UEFA ухвалила рішення замінити харківський «Металіст» на грецький ПАОК у раунді плей-офф Ліги чемпіонів через те, що Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні визнав матч української футбольної Прем'єр-ліги "Металіст" - "Карпати", зіграний у квітні 2008 року, договірним. Верховний суд Швейцарії призупинив вердикт CAS, але в самому Лозанському суді спочатку відмовилися тимчасово скасовувати дискваліфікацію харків'ян. Сьогодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив харківському футбольному клубу "Металіст" у задоволенні апеляції на рішення УЄФА.