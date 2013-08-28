Металісту відмовили в апеляції - Пивоваров
11:39, 28 серпня 2013Спорт
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Спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив харківському футбольному клубу "Металіст" у задоволенні апеляції на рішення УЄФА про дискваліфікацію клубу строком на один рік із єврокубкових змагань.
Металіст
Про це на своїй сторінці в Facebook написав віце-президент клубу Костянтин Пивоваров.
Зокрема, Пивоваров відзначив: "Нам відмовили в апеляції. У єврокубках цього року точно не граємо".
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Офіційного підтвердження цієї інформації на сайті суду поки що не з`явилося.
Як повідомляв УНІАН, раніше УЄФА дискваліфікував "Металіст" на один рік у зв`язку з тим, що CAS визнав договірним матч української Прем`єр-ліги "Металіст" - "Карпати", зіграний у 2008 році. Пізніше Верховний суд Швейцарії скасував рішення CAS, на підставі чого "Металіст" подав апеляцію.
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