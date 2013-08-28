Прес-служба "Металіста" підтвердила продаж стадіону Сергію Курченку

Інформацію про це підтвердили УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Металіст», власником якого також є Курченко.

«Сьогодні конкурсна комісія визначила переможця конкурсу з продажу харківського стадіону «Металіст». Єдиним учасником конкурсу була компанія ТОВ «СК «Стадіон Металіст», яка входить до структури футбольного клубу «Металіст», що належить Сергію Курченку», - повідомили в прес-службі клубу.

У «Металістові» зазначили, що угоду сторони закриють договірними відносинами у вересні 2013 року.

«Після того, як стадіон буде передано в управління керівництву клубу, його головним завданням, як і раніше, буде сприяння розвитку спорту в регіоні. Пріоритетним напрямом діяльності стадіону «Металіст» залишиться футбольний напрям», - запевнили в клубі.

Крім того, стадіон використовуватиметься для створення нових дитячо-юнацьких спортивних секцій, проведення концертів.

У прес-службі харківського футбольного клубу додали, що для управління стадіоном «Металіст» буде залучено фахівців, які мають досвід роботи на подібних об'єктах, зокрема, під час проведення Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 серпня, ОСК «Металіст» було продано за 674 млн. 522 тис. грн з урахуванням ПДВ. Конкурсна комісія звернулася до Харківської обласної ради з пропозицією винести на затвердження сесії обласної ради результати конкурсу.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 003 глядацьких місця було реконструйовано до Євро-2012 і офіційно відкрито 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень складають приватні інвестиції Олександра Ярославського (президент групи DCH), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених тоді в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн. дол.