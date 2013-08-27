Тренер збірної Англії з футболу назвав склад на матч з Україною

Головний тренер збірної Англії з футболу Рой Ходжсон назвав імена гравців, які готуватимуться до матчів із збірними Молдови й України в рамках відбірного турніру ЧС-2014, повідомляє сайт Федерації футболу Англії.

До розширеного списку увійшли 27 гравців.

Зокрема, Ходжсон розраховує на таких гравців. Воротарі: Фрейзер Форстер (Селтик), Джо Харт (Манчестер Сіті), Джон Радді (Норвіч Сіті). Захисники: Лейтон Бейнс (Евертон), Гар Кехілл (Челсі), Ешлі Коул (Челсі), Філ Ягелка (Евертон), Глен Джонсон (Ліверпуль), Філ Джонс (Манчестер Юнайтед), Кріс Смоллінг (Манчестер Юнайтед), Кайл Уокер (Тоттенхем). Півзахисники: Рос Барклі (Евертон), Майкл Каррік (Манчестер Юнайтед), Том Клеверлі (Манчестер Юнайтед), Стівен Джеррард (Ліверпуль), Френк Лемпард (Челсі), Джеймс Мілнер (Манчестер Сіті), Рахім Стерлінг (Ліверпуль), Андрос Таунсенд (Тоттенхем), Тео Уолкотт (Арсенал), Джек Уїлшір (Арсенал). Нападаючі: Джермейн Дефо (Тоттенхем), Рікі Ламберт (Саутгемптон), Уейн Руні (Манчестер Юнайтед), Даніель Старрідж (Ліверпуль), Денні Уелбек (Манчестер Юнайтед), Ешлі Янг (Манчестер Юнайтед).

На тему: Збірна України з футболу обіграла ізраїльтян

Як повідомляв УНІАН, матч відбірного турніру до ЧМ-2014 між збірними України й Англії відбудеться 10 вересня на столичному НСК "Олімпійський".