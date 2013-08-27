Українець Єгор Мартиненко переміг на етапі Кубка Європи з триатлону

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, Мартиненко після першого виду змагань – плавання – перебував у другій групі учасників, проте нівелював відставання від лідерів під час велогонки, показавши другий час саме в цьому виді програми.

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Не довго затримавшись у транзитній зоні (22 секунди), житомирський триатлоніст швидко здолав і бігову дистанцію. На фініші українець на 19 секунд випередив срібного призера змагань.

У сезоні-2011 Мартиненко теж святкував перемогу на аналогічному турнірі у Карлових Варах, а місяць тому йому вперше підкорився подіум етапу Кубка світу.