Соціологи визначили футбольні клуби, чиї фани підтримують об’єднаний чемпіонат

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження Соціологічної групи «Рейтинг».

Водночас 37% уболівальників таку ідею підтримують, а 17% – не визначилися.

Серед тих, хто не цікавиться футболом, лише 11% підтримують ідею об’єднання футбольних чемпіонатів, а чверть – не підтримують. Дві третини – не визначилися стосовно свого ставлення.

Найбільше ідея подобається вболівальникам на Півдні. В решті регіонів переважає кількість противників. Лише вболівальники «Чорноморця» та «Металіста» більше позитивно ставляться до ідеї, ніж негативно. Серед вболівальників «Шахтаря» і «Дніпра» думки розділилися майже порівну. Водночас вболівальники «Динамо» ідею переважно не підтримали, не говорячи про вболівальників «Карпат», майже 90% з яких висловилися проти.

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Згідно з результатами дослідження, близько 40% опитаних вважають себе футбольними вболівальниками, зокрема 9% вважають себе фанатами футболу, 9% – активними вболівальниками, ще 22% – вважають себе вболівальниками, але не активними. Разом з тим майже 60% – не захоплюються футболом.

Згідно зі спостереженнями «Рейтингу», пік кількості футбольних вболівальників в Україні припадає на період «Євро-2012». Так, у 2009 році їх кількість становила третину, а одразу після «Євро-2012» майже половина опитаних називали себе футбольними вболівальниками. Проте згодом цей показник стабілізувався на рівні 40%, що підтвердило тезу про емоційну природу його росту. У 2012 році регіони, які приймали Чемпіонат, показали різкий ріст кількості вболівальників. У 2013 році ці показники стабілізувалися.

«Тим не менше, можна стверджувати, що проведення «Євро-2012» в Україні підвищило інтерес українців до футболу», - зазначили в соціологічній групі.

Ще однією з причин росту вболівальників (з 33% у 2009 році до 40% – у 2013) є успіхи, які демонструють українські команди, рівень внутрішнього чемпіонату та гра збірної.

Найактивнішими вболівальниками залишаються молодь та чоловіки. Майже третина чоловіків активно цікавляться футболом, серед жінок таких втричі менше (лише кожна десята). При цьому лише близько 40% чоловіків взагалі не цікавляться футболом, тоді як серед жінок таких понад 70%.

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Серед українських футбольних клубів найбільш популярними є «Динамо» (39%) та «Шахтар» (25%). Менш популярними є «Металіст» (6%), «Дніпро» (3%), «Карпати» (3%) та «Чорноморець» (3%).

За «Динамо» вболівають найбільше на Півночі, в Центрі та на Заході країни. «Шахтар» практично одноосібний фаворит симпатій на Донбасі, а також ділить першість з «Динамо» на Півдні. Найбільш популярним клубом на Сході є «Металіст», дещо випереджаючи «Шахтар», «Дніпро» і «Динамо».

Дослідження проведено 9-18 серпня 2013 р. Всього опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%.