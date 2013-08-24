Міліція у посиленому режимі охороняє стадіон "Динамо"

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м.Києві, під час цього заходу на прилеглій до стадіону території та в центральній частині міста 964 працівники міліції та військовослужбовці Внутрішніх військ МВС України охоронятимуть громадський порядок.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, а також вільного пересування вболівальників до стадіону "Динамо" Державтоінспекція просить водіїв з не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8 години ранку не паркувати автомобілі на тротуарах, прилеглих до стадіону вулиць.

Столичні правоохоронці закликають вболівальників поводитися цивілізовано, ставитися один до одного толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій по охороні правопорядку.