Повєткін тримає імена своїх спаринг-партнерів у секреті

Регулярний чемпіон світу в суперважкій категорії за версією WBA, росіянин Олександр Повєткін починає другий етап підготовки до бою з Владимиром Кличком.

Як повідомив на офіційному сайті поєдинку Кличко - Повєткін організатор бою бізнесмен Андрій Рябинський, Повєткін перебуває на підмосковній спортивній базі "Озеро Кругле", де займається під керівництвом тренера Олександра Зіміна.

Імена спаринг-партнерів Повєткіна його штаб не розкрив. Відомо лише, що раніше Рябинський зробив пропозицію приїхати в табір Повєткіна полякові Маріушу Ваху, але той відмовився.

Кличко також почав тренуватися у своєму традиційному таборі в австрійських Альпах.

Як повідомляв УНІАН, спарринг-партнером Кличка-молодшого буде його співвітчизник Вячеслав Глазков.

Бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві в спорткомплексі "Олімпійський".