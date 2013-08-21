На фанатів «Севастополя» завели справу

У Севастополі Нахімовський районний відділ міліції відкрив кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 17 серпня під час футбольного матчу ФК «Севастополь» - ФК «Дніпро», коли футбольні вболівальники влаштували погром на стадіоні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник сектора зв'язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі Олена Фроляк.

Вона повідомила, що зараз проводяться слідчі дії, під час яких будуть встановлені причини і умови інциденту, а також будуть встановлені особи, які брали активну участь у неправомірних діях.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 («хуліганство»).

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Також вчора на брифінгу начальник міліції громадської безпеки - заступник начальника УМВС у Севастополі Сергій Помелков заявив, що розшукати людей, які влаштували безлади, буде нескладно.

«Представники цього сектора у своїй більшості мають абонементи. Коли ці абонементи одержували, то вони були зареєстровані, і, в принципі, вся база даних на цих людей є», - сказав він.

Помелков також сказав, що напередодні матчу адміністрація клубу і міліція пропонували лідерам «ультрас» зустрітися і обговорити існуючі проблемні питання, але ті від зустрічі відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на 55-й хвилині матчу «Севастополь» - «Дніпро» фанати влаштували на стадіоні погром: стали кидати у гравців обох команд пластикові сидіння, фаєри і петарди.

Влада Севастополя у своїй офіційній заяві у зв'язку з інцидентом під час футбольного матчу порекомендувала правоохоронцям посилити громадську безпеку під час футбольних матчів.

Раніше голова СМДА Володимир Яцуба назвав ганьбою і шабашем хуліганську витівку футбольних фанатів 17 серпня під час матчу «Севастополь» - «Дніпро».

За повідомленнями ЗМІ, хуліганська витівка стала протестом проти керівництва і служби безпеки клубу у зв'язку з тим, що частина севастопольських уболівальників 9 серпня в Запоріжжі не змогла потрапити на матч 5-го туру чемпіонату «Прем'єра-ліги» ФК «Металург» — ФК «Севастополь».