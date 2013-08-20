Стартував продаж квитків на Чемпіонат світу з футболу 2014

Почався продаж квитків на Чемпіонат світу з футболу 2014, який відбудеться в Бразилії.

З 20 серпня по 10 жовтня всі охочі можуть подати заявки на квитки на офіційному сайті ФІФА, а в разі їх підтвердження - оплатити. Всього в продаж надійде 3 мільйони квитків на 64 матчі, квитки будуть продаватися по частинах. Ця фаза продажів - перша з трьох, - зазначає sportbox.ru.

Ціни на квитки варіюються від 90 доларів на матчі групового раунду до 990 доларів на фінал для іноземців, громадяни Бразилії ці ж квитки можуть придбати за пільговою ціною.

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Як вважає директор з маркетингу ФІФА Тьєррі Вейль, рівень продажів квитків на матчі ЧС-2014 у Бразилії буде не нижчим, ніж на тому ж турнірі 2006 року в Німеччині. «Я думаю, ми зіткнемося з попитом, який був на турнірі в Німеччині, коли на один квиток було сім претендентів. Але кожна ситуація специфічна. Наприклад, на чемпіонаті світу в ПАР (в 2010 році) ми продали 1,9 млн квитків, основна частина яких була куплена протягом турніру, незадовго до матчів - така місцева культура », - цитує Вейля офіційний сайт ФІФА. Вейль додав, що «з метою поліпшення системи продажів (у ФІФА) вирішили відкрити більше квиткових центрів у легкодоступних для людей місцях». Також для покупців тепер доступна послуга доставки квитків додому в будь-яку точку світу.

Мундіаль відбудеться наступного літа в Бразилії, матч відкриття пройде в Сан-Паулу 12 Червня, фінал - 13 липня в Ріо-де-Жанейро. Турнір має пройти в 12 містах на 12 стадіонах.