Металісту повторно відмовили в участі в єврокубках
13:42, 20 серпня 2013Спорт
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CAS відхилив повторну апеляцію харківського «Металіста» на рішення УЄФА про річне відсторонення команди від єврокубків.
Металісту у Німеччину летіти немає по що / Фото : metalist.ua
Про це на гостьовій сторінці фанатів «Металіста» повідомив віце-президент клубу Костянтин Пивоваров: «Нам відмовили в припиненні рішення про дискваліфікацію. З Шальке не граємо. Чекаємо 28 серпня».
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Водночас на офіційному сайті CAS інформації про це поки що немає.
Як повідомляв УНІАН, раніше УЄФА виключив «Металіст» з числа учасників єврокубків на підставі рішення CAS від 2 серпня ц.р., яким визнано «Металіст» учасником договірного матчу.
28 серпня CAS має повторно розглянути і винести остаточну ухвалу у справі про гру 2008 року «Металіст» - «Карпати».
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