Металісту повторно відмовили в участі в єврокубках

Про це на гостьовій сторінці фанатів «Металіста» повідомив віце-президент клубу Костянтин Пивоваров: «Нам відмовили в припиненні рішення про дискваліфікацію. З Шальке не граємо. Чекаємо 28 серпня».

На тему: «Металіст» вирішив летіти на матч Ліги чемпіонів

Водночас на офіційному сайті CAS інформації про це поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше УЄФА виключив «Металіст» з числа учасників єврокубків на підставі рішення CAS від 2 серпня ц.р., яким визнано «Металіст» учасником договірного матчу.

28 серпня CAS має повторно розглянути і винести остаточну ухвалу у справі про гру 2008 року «Металіст» - «Карпати».