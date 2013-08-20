Подивитися на бій Кличко-Повєткін приїдуть Тайсон, Форман і Холіфілд
12:35, 20 серпня 2013Спорт
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До Москви подивитися на титульний бій українця Володимира Кличка і росіянина Олександра Повєткіна приїдуть видатні боксери минулих років Майк Тайсон, Джордж Форман і Евандер Холіфілд.
Бій відбудеться 5 жовтня у Москві / picabu.ru
Про це повідомляє офіційний Twitter-аккаунт бою Повєткін vs Кличко.
На тему: У Москві почали продавати квитки на бій Кличко - Повєткін
Як повідомляв УНІАН, учора, 19 серпня, розпочався продаж квитків на титульний бій між Повєткіним і Владимиром Кличком.
Бій відбудеться 5 жовтня у Москві у спорткомплексі "Олімпійський".
Кличко - суперчемпіон WBA, він також володіє чемпіонськими поясами за версіями WBO і IBF у суперважкій вазі.
Повєткін - чемпіон світу WBA і обов'язковий претендент.
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