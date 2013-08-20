Подивитися на бій Кличко-Повєткін приїдуть Тайсон, Форман і Холіфілд

Про це повідомляє офіційний Twitter-аккаунт бою Повєткін vs Кличко.

На тему: У Москві почали продавати квитки на бій Кличко - Повєткін

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 серпня, розпочався продаж квитків на титульний бій між Повєткіним і Владимиром Кличком.

Бій відбудеться 5 жовтня у Москві у спорткомплексі "Олімпійський".

Кличко - суперчемпіон WBA, він також володіє чемпіонськими поясами за версіями WBO і IBF у суперважкій вазі.

Повєткін - чемпіон світу WBA і обов'язковий претендент.