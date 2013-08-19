У Москві почали продавати квитки на бій Кличко - Повєткін
У Москві розпочався продаж квитків на титульний бій між Кличком-молодшим і Повєткіним.
Продаж квитків на титульний бій між росіянином Олександром Повєткіним і українцем Володимиром Кличком, який відбудеться 5 жовтня в Москві, стартував у касах спорткомплексу "Олімпійський".
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу арени.
Повєткін - чемпіон світу WBA і обов'язковий претендент. Кличко - суперчемпіон WBA, він також володіє чемпіонськими поясами за версіями WBO і IBF у суперважкій вазі.
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Вартість квитків, які розділено на чотири категорії - Platinum, Silver, Gold і Bronze, - становить від 1200 до 150 тис. рублів.
Повєткін провів два бої на арені "Олімпійського", а для Кличка-молодшого майбутній поєдинок стане першим у цьому залі. Проте арена добре знайома його старшому брату: у вересні 2012 року Віталій переміг тут німця Мануеля Чарра. Владимир був секундантом старшого брата.