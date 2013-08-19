«Металіст» вирішив летіти на матч Ліги чемпіонів

Харківський "Металіст" у вівторок, 20 серпня, вилетить до Німеччини, де в разі призупинення рішення про дискваліфікацію в єврокубках зіграє матч раунду плей-офф Ліги Чемпіонів з німецьким "Шальке". Про це повідомив віце-президент клубу Костянтин Пивоваров.

"Виліт планується о 10.00 за українським часом. Команда летить в аеропорт Кельна", - написав Пивоваров на гостьовій фанів харківської команди.

За його словами, в Лозанні підтвердили, що апеляцію Металіста прийняли до розгляду: "Нами була запропонована прискорена процедура розгляду апеляції з графіком подачі документів та слухань. За цим графіком остаточне рішення (про скасування або ні рішення АК УЄФА) має бути прийняте 27 серпня тобто за декілька днів до жеребкування групового етапу ".

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"Суд направив цей графік на узгодження іншим зацікавленим сторонам. Сьогодні чекають коментарів від них. З урахуванням нашого прохання застосувати строкову забезпечувальну міру в вигляді призупинення рішення АК УЄФА, суд написав, що рішення щодо призупинення буде винесено до 12.00 центрально-європейського часу завтра 20 серпня, як крайній термін. Можливо раніше. Призупинення дозволить нам грати з Шальке ", - повідомив Пивоваров.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю 16 серпня Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) розглянув апеляцію "Металіста" на відлучення від єврокубків на сезон-2013/2014 і прийняв рішення залишити в силі дискваліфікацію "Металіста".