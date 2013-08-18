Україна претендуватиме на проведення юнацького Євробаскету в 2014 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив президент Федерації баскетболу України Олександр Волков на прес-конференції, присвяченій проведенню в Києві юнацького Чемпіонату Європи з баскетболу.

Волков відзначив, “проведення юнацького Євробаскету серед 16-річних спортсменів, які завершуються сьогодні, став цінним досвідом для України. Турнір виправдав сподівання, а українські вболівальники вперше наживо побачили 16 найкращих кадетських збірних старого світу. Як баскетболіст, я ніяк не очікував на такий високий рівень, що продемонстрували хлопці. На жаль, не зуміла потрапити до вісімки найкращих збірна України. Але своє головне турнірне завдання команда в цілому виконала. До того ж в нашій команді з’явився справжній лідер, яким, безумовно, став Святослав Михайлюк”.

Також підсумки турніру підбив директор Євробаскету Маркіян Лубківський.

“Матч юнацького Чемпіонату Європи з баскетболу в Києві відвідали більш як 23 тисяч глядачів. Це найбільший показник в історії турніру, що проводився з 1971 року. Кожен день ми реалізовували близько 3,5 тисяч квитків. Такі турніри, це, насамперед, соціальні заходи. Крім звичайних глядачів, чемпіонат відвідало багато дітей і підлітків з багатодітних сімей, які крім подарунків та позитивних емоцій, отримали приклад того, до чого треба прагнути, на які життєві цінності орієнтуватися. Завдяки співпраці фонду ЮНІСЕФ місцевий організаційний комітет залучив до турніру багато дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних родин та дітей з особливими потребами”.

Підбиваючи підсумки турніру, генеральний директор ФІБА-Європа Каміл Новак зазначив: “Цей турнір став першим підготовчим кроком до Євробаскету-2015, який відбудеться в Україні. Дуже складно робити прогнози до закінчення змагань, але вже зараз можу відзначити, що рівень організації дуже високий. Це аж ніяк не ввічливість, - організатори цього змагання дуже високо підняли планку для майбутніх організаторів юнацьких чемпіонатів. Дякую Федерації баскетболу України, оргкомітету, уряду України та особисто віце-прем’єр-міністру України Олександру Вілкулу за чудові змагання і дуже добре використаний досвід футбольного Євро-2012. Я з нетерпінням очікую на сьогоднішній фінал”.

Як повідомляв УНІАН, юнацький Чемпіонат Європи з баскетболу відбувається в Київському палаці спорту з 8 по 18 серпня.