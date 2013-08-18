Ультрас «Севастополя» закидали стадіон фаєрами та уламками крісел (фото)

10:13, 18 серпня 2013
Спорт
1622

Фанати севастопольців ледь не зірвали матч з "Дніпром".

Безлади фанів ”Севастополя” / Фото з сайту ФК ”Дніпро”

17 серпня під час футбольного матчу 6 туру чемпіонта України з футболу "Севастополь" - "Дніпро" місцеві фанати влаштували безлади і арбітр змушений був призупинити гру. Про це пише «Спорт-Експрес в Україні».

Цей неприємний інцидент стався на 55-й хвилині матчу після того, як гості зрівняли рахунок.

Севастопольські фанати закидали поле десятками фаєрів і уламками крісел.

Арбітр матчу Костянтин Труханов зупинив гру і забрав команди з поля.

На тему: "Металіст" вийшов на перше місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги

Капітан команди Маріуш Левандовські підійшов до трибуни і спробував умовити фанатів поводитися стриманіше. Президент клубу Олександр Красильников і почесний президент Вадим Новинський були присутні на матчі і також намагалися встановити контакт з розбурханим уболівальниками.

Крім цього під час матчу вболівальники "Севастополя" вигукували образливі речівки на адресу керівництва клубу, проявляючи невдоволення відставкою головного тренера Олега Кононова.

Фанати розбушувалися не на жарт / Фото з сайту ФК

Через п'ять хвилин рефері повернув команди на поле, диктор по стадіону оголосив, що при новому інциденті клубу "Севастополь" буде зараховано технічну поразку, а стадіон дискваліфікують.

Остаточний рахунок у зустрічі "Севастополь" - "Дніпро" - 1:1.

Костянтин Ярошенко забив на 39-й хвилині, Євген Селезньов відповідь м'яч на 51-й.

Нагадаємо, що ФК "Севастополь" вже був оштрафований на 125 тисяч гривень за неадекватну поведінку своїх фанатів під час матчу "Севастополь" - "Чорноморець".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter