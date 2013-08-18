Ультрас «Севастополя» закидали стадіон фаєрами та уламками крісел (фото)

17 серпня під час футбольного матчу 6 туру чемпіонта України з футболу "Севастополь" - "Дніпро" місцеві фанати влаштували безлади і арбітр змушений був призупинити гру. Про це пише «Спорт-Експрес в Україні».

Цей неприємний інцидент стався на 55-й хвилині матчу після того, як гості зрівняли рахунок.

Севастопольські фанати закидали поле десятками фаєрів і уламками крісел.

Арбітр матчу Костянтин Труханов зупинив гру і забрав команди з поля.

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Капітан команди Маріуш Левандовські підійшов до трибуни і спробував умовити фанатів поводитися стриманіше. Президент клубу Олександр Красильников і почесний президент Вадим Новинський були присутні на матчі і також намагалися встановити контакт з розбурханим уболівальниками.

Крім цього під час матчу вболівальники "Севастополя" вигукували образливі речівки на адресу керівництва клубу, проявляючи невдоволення відставкою головного тренера Олега Кононова.

Через п'ять хвилин рефері повернув команди на поле, диктор по стадіону оголосив, що при новому інциденті клубу "Севастополь" буде зараховано технічну поразку, а стадіон дискваліфікують.

Остаточний рахунок у зустрічі "Севастополь" - "Дніпро" - 1:1.

Костянтин Ярошенко забив на 39-й хвилині, Євген Селезньов відповідь м'яч на 51-й.

Нагадаємо, що ФК "Севастополь" вже був оштрафований на 125 тисяч гривень за неадекватну поведінку своїх фанатів під час матчу "Севастополь" - "Чорноморець".