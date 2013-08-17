"Металіст" вийшов на перше місце в турнірній таблиці Прем`єр-ліги

В Ужгороді завершився останній матч дня в рамках 6 туру українскої футбольної Прем`єр-ліги, в якому харьківський "Металіст" здолав "Говерлу" з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч проходив за явної переваги гостей.

Не дивлячись на боротьбу, яку харківський клуб веде на судовому фронті - за право залишитися у колі участників Ліги чемпионів - гравці команди вийшли на поле у бойовому настрої и весь матч перегравали опонентів.

У гостей, які вийшли на поле у футболках з надписом "fair play" (чесна гра) не було й натяку на депресію.

Ігрову перевагу "Металліст" реалізував у голи на 45-й хвилині (Хосе Соса) й на 61-й (Себастьян Бланко).

В інших матчах дня маріупольский "Іллічівець" несподіванно крупно виграв у донецького "Металурга" (3:0), а дніпропетровський "Дніпро" також несподівано зіграв унічию в гостях з "Севастополем" - 1:1.

Таким чином, "Металіст" став як мінімум на добу лідером чемпіонату, набравши 16 балів й випередивши на одне очко в турнирній таблиці донецький "Шахтар". Гірняки свій матч 6-го тура проведуть у неділю, 18 серпня.