Суд у Лозанні відхилив прохання "Металіста" про поновлення у єврокубках

"На жаль, КАС відмовив нам у проханні про припинення рішення АК УЄФА. Безпрецедентне рішення... Юристи зараз вивчають наші подальші можливості", - повідомив віце-президент "Металіста" Костянтин Пивоваров на гостьовій сторінці уболівальників харківського клубу.

Також Пивоваров додав: "Судячи з усього, рішення КАС було написане ще вчора, тому що в ньому немає ані найменшої згадки про рішення ВСШ, яке ми їм з самого ранку переслали. Мабуть подамо ще одну апеляцію, посилаючись на рішення ВСШ. Боротимемося до кінця...Упевнений, що ВСШ "оцінить" ставлення КАС до їх рішень у майбутньому під час розгляду нашої справи".

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Верховний суд Швейцарії припинив рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни у справі Металіста. Раніше UEFA дискваліфікував харківський "Металіст" з єврокубкового сезону 2013/14 за зіграний договірний матч у 2008 році. 2 серпня Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) виніс ухвалу у справі про договірний характер матчу між львівськими «Карпатами» і харківським «Металістом».

Офіційна інформація на сайті CAS про відхилення прохання "Металіста" поки не з'явилася.