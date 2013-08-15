Український стрибун у висоту оновив світовий рекорд

Українець Богдан Бондаренко став чемпіоном світу зі стрибків у висоту на змаганнях, що проходять в Москві. Другу медаль сьогодні для збірної України завоювала Ольга Саладуха в потрійному стрибку.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Бондаренко подолав планку на висоті 2 м. 41 см (українець повторив власне досягнення найкращого результату сезону в світі, встановлене ним на етапі Діамантової ліги в Лозанні 4 липня 2013 року, що стало новим рекордом ЧС).

Український стрибун пропустив переважну більшість спроб, заявивши лише на 2,35, де подолав планку з першого ж разу. А до того як виграти змагання, єдина невдача його спіткала саме на переможній висоті 2.41 м. Але, взявши цю висоту з другої спроби українець завоював перше місце. Також Бондаренко спробував встановити новий світовий рекорд - 2.46, але не зумів подолати планку з трьох спроб.

Варто відзначити, що медаль Бондаренко була прогнозована фахівцями. До початку чемпіонату світу він виграв у літньому сезоні-2013 п'ять етапів найпрестижнішої комерційної серії змагань «Діамантова ліга».

Друге місце у стрибках у висоту посів Муртаз Есса Баршев з Марокко (2.38).

У свою чергу, лідер світового сезону в потрійному стрибку серед жінок Ольга Саладуха на чемпіонаті світу фінішувала третьою. Найкращою її спробою сьогодні був стрибок на 14 метрів 65 сантиметрів. Чемпіонкою у цьому виді програми стала Катерина Ібрагуен з Колумбії, срібло на рахунку Катерини Конєвої з Росії.

Ці медалі стали другою і третьою за рахунком для збірної України. Раніше чемпіонкою у семиборстві стала Ганна Мельниченко.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з легкої атлетики в Москві проходить з 10 по 18 серпня.