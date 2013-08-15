Суд у Лозанні зареєстрував протест «Металіста» на рішення УЄФА

Про це повідомляється на офіційному сайті Спортивного арбітражного суду (CAS).

Харківський «Металіст» просить припинити рішення УЄФА про дискваліфікацію і відновити клуб як учасника розиграшу Ліги Чемпіонів.

CAS запропонував представникам УЄФА і ФК «ПАОК» дати письмові зауваження із цього приводу.

На сайті Лозаннського суду також зазначається, що рішення про визнання договірним матчу п'ятирічної давнини між «Металістом» і «Карпатами», яке CAS виніс 2 серпня, зараз оскаржується у Швейцарському федеральному трибуналі (Swiss Federal Tribunal).

Як передавав УНІАН, учора, 14 серпня, УЄФА ухвалила рішення про дискваліфікацію «Металіста» з єврокубків на сезон 2013/14. Рішення було ухвалене на підставі вердикту Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який визнав договірним матч української Прем'єр-ліги сезону 2007/08 «Металіст» - «Карпати».

Місце дискваліфікованого «Металіста» в єврокубках сезону 2013/14 займе ПАОК, а тель-авівський «Маккабі» напряму вийде в груповий етап Ліги Європи.

Як наслідок, грецький клуб, який зазнав поразки від «Металіста» у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів УЄФА, гратиме з «Шальке-04» у раунді плей-офф. Перший матч відбудеться 21 серпня 2013 року у Німеччині.