Українська семиборка сенсаційно виграла золото чемпіонату світу

В останньому виді програми – бігу на 800 метрів – українка фінішувала в своєму забігу на 6-му місці з результатом 2 хв. 09.85 с, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перед останнім видом програми українка мала перевагу над найближчою суперницею в 68 балів, і цього їй вистачило для того, щоб зберегти за собою позицію лідера.

Друге місце посіла Бріан Ітон із Канади, третє – Дафне Шипперс із Нідерландів.

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Відзначимо також, що медаль Мельниченко стала своєрідною сенсацією, оскільки раніше вона завоювала у своїй кар'єрі лише бронзу юніорського чемпіонату Європи. А в змаганнях серед дорослих нагород не вигравала взагалі.

Для збірної України ця нагорода стала першою на турнірі в столиці Росії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з легкої атлетики в Москві відбувається з 10 по 18 серпня.