Суркіса просять допомогти футбольному клубу Курченка

Почесні громадяни Харківської області просять віце-президента УЄФА, почесного президента Федерації футболу України Григорія Суркіса допомогти футбольному клубу «Металіст» у ході розгляду його справи в Дисциплінарному комітеті УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення Ради почесних громадян Харківської області до Суркіса розміщене на офіційному сайті Харківської обласної ради.

Почесні громадяни області, звертаючись до Суркіса, відзначили його особисті заслуги в підготовці та проведенні Євро-2012 в Україні.

Вони також звернули увагу на те, що «Металіст» став предметом гордості всіх жителів Слобожанщини і нині представляє імідж України на міжнародній арені.

«Як і тисячі уболівальників «Металіста», ми, Рада почесних громадян області, з тривогою сприйняли звістку про можливе усунення клубу від участі в єврокубках. Не закликаючи ігнорувати правила, будучи переконані, що винні мають понести покарання, відповідне порушенню, вважаємо своїм обов‘язком підтримати харківських футболістів, оскільки йдеться навіть не про наше місто, а про міжнародний імідж України, представляти яке випала честь «Металістові», - йдеться у зверненні.

«Шановний Григорію Михайловичу, закликаємо Вас як одного з віце-президентів УЄФА, почесного президента Федерації футболу України, почесного громадянина Харківської області допомогти зберегти великий футбол у Харкові. Ми погодимося з будь-яким рішенням, прийнятим у Ньйоні але, з урахуванням давності справи, зміни керівництва і менеджменту клубу, беручи до уваги, що команда зробила правильні висновки з допущених помилок і може брати участь у європейських турнірах з дотриманням Fair Play, свідченням чому стали виступи футболістів останніх п'ять сезонів, вважаємо, що при визначенні санкцій «Металістові» може бути дано шанс», - зазначили почесні громадяни Харківської області.

На тему: Курченко каже, що викритий договірняк з Карпатами не завадить Металісту

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні визнав матч «Металіст» – «Карпати», що відбувся 19 квітня 2008 року і завершився перемогою харківського клубу з рахунком 4:0, договірним.

Суд ухвалив застосувати ряд фінансових і дисциплінарних санкцій щодо гравців і керівництва цих клубів.

13 серпня Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне справу «Металіста» і ухвалить рішення щодо можливості участі клубу в єврокубках нинішнього сезону.

Довідка УНІАН. Після матчу 26-го туру 17-го Чемпіонату України 19 квітня 2008 року між «Металістом» і «Карпатами» розгорівся скандал – харківський і львівський клуби звинуватили в порушенні принципів чесної гри, в тому, що матч мав договірний характер.

19 жовтня 2010 року рішенням апеляційного комітету Федерації футболу України про нібито договірний статус матчу було довічно усунено від будь-якої діяльності у футболі екс-гравця «Карпат» Сергія Лащенкова і на п'ять років дискваліфіковано спортивного директора «Металіста» Євгенія Красникова.

Генеральному директорові львівського клубу Дедишину дали три роки дискваліфікації, а всі футболісти «Карпат», які брали участь у цій грі, були дискваліфіковані на три роки умовно.

Після цього клуби подали апеляцію на рішення функціонерів ФФУ до Спортивного арбітражного суду Лозанни.

Як відомо, власником і президентом ФК "Металіст" є Сергій Курченко.