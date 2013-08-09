Динамо, Дніпро і Чорноморець отримали суперників у Лізі Європи
Три українських клуби дізналися суперників у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф відбіркового турніру Ліги Європи УЄФА, в якому своїх суперників дізналися київське "Динамо", дніпропетровський "Дніпро" і одеський "Чорноморець".
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, матчі цього раунду змагань відбудуться 22 і 29 серпня.
За результатами жеребкування "Динамо" зіграє з "Актобе" з Казахстану, "Дніпро" - з естонським "Номмо Калю", а "Чорноморець" - з албанським "Шкендербеу".
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Перші матчі "Динамо" і "Дніпро" проведуть у гостях, а матчі-відповіді - вдома.
"Чорноморець" першу гру зіграє в Одесі, а потім вирушить в Албанію.
Як повідомляв УНІАН, раніше відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, за підсумками якої суперником харківського "Металіста" став німецький "Шальке-04" з Гельзенкірхена.