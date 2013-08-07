Ахметов вирушив на переговори із Суркісом

Ахметов спеціально відправився на зустріч із Суркісом до Монако, де проведе переговори.

Напередодні «Шахтар» зробив офіційну пропозицію київському «Динамо» у розмірі 12 млн. євро з метою придбати захисника збірної України Хачеріді. Президент «Динамо» Суркіс відкинув пропозицію, оскільки вважає її такою, що не відповідає рівню футболіста. Агент 26-річного захисника Андрій Головаш заявив про те, що київський клуб буде готовий розлучитися з Хачеріді за компенсацію у розмірі 20 млн. євро.

На цю тему: Суркіс готовий продати Хачеріді навіть дешевше, але не Ахметову

Очікується, що питання щодо майбутнього Хачеріді буде вирішено до найближчого вік-енду, повідомляє Sport.ua.

Як повідомлялося, Хачеріді не раз заявляв про своє бажання залишити київську команду. Разом з тим, коментувати свій можливий перехід "Шахтар" гравець відмовився.