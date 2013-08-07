Головний тренер юнацької збірної України назвав склад на Євробаскет

Як повідомили УНІАН у Федерації баскетболу України, до складу команди потрапили гравці чотирьох клубів.

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Повний список гравців виглядає наступним чином. Захисники - Віталій Зотов, Антон Мусієнко, Ігор Стародуб (усі - БК Донецьк), Кирило Марченко (Хімік), Володимир Потапенко, Іван Ткаченко (обидва - Черкаські Мавпи); форварди - Віталій Шібель (Хімік), Ростислав Лунский, Святослав Михайлюк (обидва - Черкаські Мавпи), Сергій Павлов (БК Донецьк); центрові - Дмитро Березкін (Азовмаш), Анатолій Хітів (БК Донецьк)

Нагадаємо, суперниками нашої збірної по першому етапу Євробаскету будуть Латвія, Італія і Хорватія. Вже завтра українцям належить зіграти перший матч турніру проти збірної Латвії. Початок гри у київському Палаці Спорту - в 21.30.

Як повідомляв УНІАН, юнацький чемпіонат Європи з баскетболу пройде в Київ з 8 по 18 серпня.