ЗМІ: Українську легкоатлетку дискваліфікували «заднім числом»

Як пише "Сегодня", у Федерації легкої атлетики України спортсменку спочатку виправдали, а потім дискваліфікували заднім числом.

Йосипенко виклала свою версію подій: "21 грудня 2012 року ми одержали від ВАДА (Всесвітнього антидопінгового агентства) документи про те, що у мене проблеми з кров'ю: гемоглобін то підвищений, то понижений. Це не стало для нас несподіванкою, тому що особливості мого організму, плюс певна патологія, могли спровокувати ці відхилення в аналізі БПС (біологічний паспорт спортсмена). 27 березня відбулося перше засідання виконкому Федерації легкої атлетики України з мого питання. Ми подали всі необхідні документи, які свідчать: у мене дійсно проблеми зі здоров'ям, які могли спровокувати стрибки гемоглобіну. Всі члени виконкому, президент ФЛАУ Ігор Гоцул, виконавчий директор Андрій Ревуцький і юрист федерації Фідель Тимченко, здавалося, розібралися в ситуації й стали на мій захист. 7 червня на засіданні виконкому розглядали висновки гематолога, гінеколога, доктора збірної, і всі вони зробили висновок: при моїй патології стрибки в аналізах крові є цілком природним процесом. Виконком ухвалив одностайне рішення мене виправдати".

22 липня Йосипенко виступила на чемпіонаті України в трьох видах - 100 м з бар'єрами, стрибки в довжину, метання списа - і в кожному кваліфікувалася у фінал. Але вже наступного дня після змагань тренер повідомив Йосипенко, що вона дискваліфікована.

На тему: Трьох гравців збірної України з регбі дискваліфікували за допінг

Виконавчий директор ФЛАУ Ревуцький пояснив: "Результати Людмили на чемпіонаті України враховуватися не будуть. До нас звернулися фахівці ВАДА і пояснили науковою мовою: дане лікування не могло змінити біологічний профіль Йосипенко".

У свою чергу спортсменка вважає, що чиновники ФЛАУ просто вирішили вислужитися перед міжнародними спортивними інстанціями, WADA і IAAF (Міжнародною федерацією легкої атлетики). За словами Йосипенко, в даному випадку міжнародні інстанції можуть давати лише рекомендації, а вирішувати - дискваліфікувати атлетку чи ні, може тільки національна федерація.

Йосипенко оскаржить рішення Федерації легкої атлетики України в суді. Але, у будь-якому разі, вона вже не потрапила до складу команди на головний старт року - чемпіонат світу, який відбудеться з 10 по 18 серпня в Москві.