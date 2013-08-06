УЄФА розгляне справу харківського «Металіста» 13 серпня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті УЄФА.

УЄФА розгляне можливість участі «Металіста» в єврокубках.

На тему: «Металіст» ще можуть виключити з нинішньої Ліги чемпіонів

«Справу проти українського клубу відкрито на підставі статей 2.04g, 2.05 і 2.10 регламенту Ліги чемпіонів УЄФА, що стосуються критеріїв допуску до турнірів УЄФА. У зв'язку з необхідністю розглянути ситуацію в найкоротші терміни та відповідно до статті 23.3, матеріали справи будуть відразу передані в Дисциплінарну інстанцію УЄФА», - йдеться в повідомленні.

Справу «Металіста» буде розглянуто в штаб-квартирі європейського футболу в Ньоні.

Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні визнав матч «Металіст» - «Карпати», який відбувся 19 квітня 2008 року і завершився перемогою харківського клубу з рахунком 4:0, договірним. За рішенням суду, з клубів не буде знято по 9 очок, проте обидва клуби будуть змушені сплатити штрафи в розмірі, еквівалентному 25 тис дол; рішення позбавити харківський клуб бронзових нагород у сезоні 2007/2008 залишилося в силі; спортивний директор ФК «Металіст» Євген Красніков сплатить штраф у розмірі 10 тис дол і буде позбавлений можливості займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом, протягом 5 років.

Також дисциплінарні та фінансові санкції застосовані до футболістів і керівництва команд.

Довідка УНІАН. Матч 26-го туру 17-го Чемпіонату України, який відбувся 19 квітня в 2008 р. у Харкові між «Металістом» і «Карпатами», завершився з рахунком 4:0 на користь харків'ян. Після матчу розгорівся скандал - харківський і львівський клуби звинуватили у порушенні принципів чесної гри, в тому, що матч мав договірний характер.

19 жовтня 2010 рішенням апеляційного комітету Федерації футболу України про нібито договірний статус матчі «Металіста» і «Карпат» був довічно усунений від будь-якої діяльності у футболі екс-гравець «Карпат» Сергій Лащенков і на п'ять років дискваліфікований спортивний директор «Металіста» Євген Красніков .

Генеральному директору львівського клубу Дедишину дали три роки дискваліфікації, а всі футболісти "Карпат", які брали участь у цій грі, дискваліфіковані на три роки умовно. Після цього клуби подали апеляцію на рішення функціонерів ФФУ в Спортивний арбітражний суд Лозанни.