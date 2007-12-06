Блохін подав у відставку

Наставник збірної України Олег Блохін подав прохання про відставку зі всім тренерським штабом.

В даний момент це питання обговорюється Виконкомом ФФУ. За інформацією Football.ua - заперечень не буде.

На запитання про причини цього рішення Олег Володимирович відповів так: "Особливо я поширюватися не буду, але якщо говорити в цілому, то причина в тому, що я вичерпав себе в збірній. Готовий зустрітися зі своїм наступником і надати йому всю необхідну інформацію".

Один з членів Виконкому задав Блохіну запитання: "А якщо ми не приймемо вашу відставку, то ви готові на діалог? Може треба узяти "творчу відпустку"?

Відповідь Блохіна: "Я вам не дівчинка, щоб мене вмовляти. Рішення прийняте і змінувати його я не збираюся. Правильне воно чи ні - покаже час".