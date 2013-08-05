Українські дефлімпійці завоювали 88 медалей на Іграх у Софії

Українська збірна на літніх Дефлімпійських іграх в Софії завоювала 88 медалей, 21 з яких – золота, 30 срібних та 37 бронзових медалей, та посіла другу позицію у неофіційному медальному заліку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України, ХХІІ літні Дефлімпійські ігри проходили з 25 липня по 4 серпня 2013 року в м.Софії (Болгарія).

Рекордно велика команда Росії, у складі якої був 321 спортсмен, отримала перше місце на Дефлімпіаді-2013 (67 золотих, 52 срібних, 58 бронзових нагород).

Третє місце - у команди Кореї (19 золотих, 11 срібних, 12 бронзових нагород).

До складу української збірної входить 191 спортсмен.

Підготовка спортсменів здійснювалась в Національному центрі параолімпійської та дефлімпйської підготовки та реабілітації інвалідів у м.Євпаторія.

Команда повертається в Україну в понеділок. Урочиста церемонія зустрічі національної дефлімпійської збірної команди розпочнеться о 18.00, в аеропорту «Бориспіль», термінал F.