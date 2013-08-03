«Металіст» втратив перші очки в Прем`єр-лізі

У Луганську завершився матч 4-го туру українскої футбольної Прем`єр-ліги, в якому «Зоря» приймала одного з лідерів чемпионату харківський «Металіст» й зуміла зіграти внічию – 2:2.

Як передає корреспондент УНІАН, гру в Луганську хар`ківяни проводили між двома матчами кваліфікаційного турниру Ліги чемпіонів, що, напевно, завадило футболістам повністю сконцентруватися на грі внутрішньої першості.

З самого початку матчу "Зоря" мала ігрову та територіальну перевагу. І вже до 20-ї хвилини господарі поля вели в рахунку з різницею у два голи. На 13-й хвалині перший гол забив Микита Каменюка. Прийнявши довгу передачу зі своєї половини поля на лінії штрафного майданчику суперника, Каменюка підробив м`яч, війшов віч-на-віч з воротарем й перекинув м`яч через голкіпера Володимира Дишленковича - 1:0.

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Пройшло лише п`ять хвилин й луганські футболісти подвоїли перевагу. Дмитро Хомченковський здійснив ривок лівим флангом, подав м`яч до штрафного, де Джаба Ліпартія віддав його під удар Каменюці. Той витримав паузу й відправив його під поперечину, зробивши дубль - 2:0.

Лише після цього гості зуміли дещо вирівняти гру, збивши атакуючий порив господарів. А наприкінці першого тайму "Металіст" перехопив ініціативу, скоротивши різниці в рахунку. На 36-й хвилині Себастьян Бланко прийняв м`яч від Ромеро Марлоса з правого флангу, ледве підробив його й дальнім пострілом відправив у ворота Віталія Постранського - 1:2.

У другому таймі харків`яни продовжували тиск на ворота суперника й зуміли досягти нічиєї. На 69-й хвилині Бланко прийняв м`яч у штрафному майданчику, збробив передачу, котору у падінні головою замкнув Джонатан Крістальдо - 2:2.

Кінцівка гри пройшла у рівній й відкритій боротьбі, в якій забити переможний гол могла будь-яка команда. Проте, рівновагу в рахунку було збережено.

Таким чином, "Металіст", який до цього виграв усі три матчі, вперше втратив очки в новому чемпіонаті Прем`єр-ліги.

В інших матчах туру "Дніпро" в напруженому поєдинку в Луцьку зумів переграти "Волинь" (1:3), а три матчі завершилися внічию з одинаковим рахунком 1:1. Так зіграли «Иллічівець» (Маріуполь) - «Карпати» (Львів), «Говерла» (Ужгород) - «Металург» (Запоріжжя) и «Арсенал» (Київ) - «Ворскла» (Полтава).