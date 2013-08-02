Двоє українських плавців пробилися в півфінал чемпіонату світу

Як повідомляє офіційний сайт змагань, Андрій Говоров подолав попередній етап на дистанції 50 м вільним стилем, а Дарина Зевіна - на дистанції 200 м на спині.

Говоров вийшов у півфінал з третім результатом – 21,80 секунди. Кращий час показали француз Флоран Манаду (21,72) і бразилець Цесар Село Філхо (21,76).

Зевіна вийшла у півфінал у плаванні на 200 м на спині із сьомим результатом - 2.09,31. З кращими результатами пройшли кваліфікацію американка Міссі Франклін (2.07,57), австралійка Белінда Хокінг (2.07,64) і канадка Хіларі Колдвелл (2.07,81).

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Нагадаємо, що на даний момент збірна України з плавання ще не завоювала на турнірі жодної нагороди.

Усього у скарбничці команди 5 медалей - 1 срібна і 4 бронзові - завойовані у стрибках у воду і синхронному плаванні.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту у Барселоні проходить з 19 липня по 4 серпня.