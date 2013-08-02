У мережі з'явилося відео бійки фанів Црвєни Звєзди та Чорноморця

Відеозапис бійки за участю фанів бєлградською Црвєни Звєзди та одеського Чорноморця під час матчу Ліги Європи між цими командами з'явилася на відеохостингу Youtube.

За словами гендиректора одеського клубу, причиною конфлікту нібито стали плани сербських фанів зірвати матч, масово вибігши на поле в останні п'ятнадцять хвилин гри. У підсумку команди таки дограли матч, що завершився впевненою перемогою одеситів з рахунком 3:1. Проте внаслідок бійки постраждали близько 20 вболівальників Чорноморця.

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