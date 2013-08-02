Газзаєв: в Об'єднаному чемпіонаті буде по 9 команд з Росії та України

Про це заявив голова Оргкомітету змагання Валерій Газзаєв у інтерв'ю російському порталу Lentasporta.com.

На питання про структуру чемпіонату Газзаєв відповів: "Структура Об'єднаного чемпіонату будуватиметься за принципом усіх світових футбольних ліг. Вища ліга називатиметься Прем'єр-лігою Об'єднаного чемпіонату або Об'єднаною футбольною лігою. У ній виступатимуть 18 команд — порівну російських і українських.

Перед початком реалізації проекту визначаться кращі команди двох країн, які в своїй національній першості посідатимуть місця з першого по дев'яте. Це буде елітний дивізіон, найсильніші команди наших чемпіонатів.

До першого дивізіону увійдуть також по 9 клубів Росії й України, які впродовж подальших сезонів почнуть боротися за право виступати в Прем'єр-лізі.

Другі дивізіони, як ми передбачаємо, будуть сформовані за національною зовні та регіональною внутрішньо ознакою. Йдеться про чотири групи в кожному дивізіоні Росії й України. Така схема оптимальна. Проте під час роботи Оргкомітету ми не виключаємо різні поправки до регламенту проведення змагань".

Щодо системи вибування з вищої ліги до нижчої Газзаєв заявив, що розглядаються два варіанти: спортивний принцип і принцип національних квот.