Тимощука викликали до збірної
23:27, 01 серпня 2013Спорт
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Півзахисник російського ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург) Анатолій Тимощук одержав виклик до національної збірної.
Як зазначається на сайті ФК "Зеніт", гравець має прибути в розташування команди в Києві 12 серпня, за два дні до товариської зустрічі проти збірної Ізраїлю.
У Федерації футболу України цю інформацію офіційно ще не підтвердили. Список гравців команди на матч із збірною Ізраїлю оприлюднять пізніше.
Тимощук минулого сезону виступав у складі "Баварії" (Мюнхен), де виграв чемпіонат і Кубок Німеччини, а також найпрестижніший клубний турнір Європи - Лігу чемпіонів. З 1 липня 2013 року він є гравцем "Зеніту", де виступав до переходу в "Баварію".
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