Тимощука викликали до збірної

Як зазначається на сайті ФК "Зеніт", гравець має прибути в розташування команди в Києві 12 серпня, за два дні до товариської зустрічі проти збірної Ізраїлю.

У Федерації футболу України цю інформацію офіційно ще не підтвердили. Список гравців команди на матч із збірною Ізраїлю оприлюднять пізніше.

Тимощук минулого сезону виступав у складі "Баварії" (Мюнхен), де виграв чемпіонат і Кубок Німеччини, а також найпрестижніший клубний турнір Європи - Лігу чемпіонів. З 1 липня 2013 року він є гравцем "Зеніту", де виступав до переходу в "Баварію".