Уболівальник пробив пенальті замість футболіста (відео)

Вболівальник, який вибіг на поле під час передсезонного матчу на комерційному турнірі в США між ліверпульським «Евертоном» та туринським «Ювентусом», пробив пенальті, який мав виконати гравець «Ювентуса», повідомляє Лента.ру.

Воротар «Евертона» Тім Ховард легко парирував удар уболівальника. Після цього фанат спокійно повернувся на своє місце на трибуні. Відеозапис удару фаната виклали на YouTube.

Матч «Ювентуса» з «Евертоном» закінчився внічию (1:1), і переможець мав визначитися в серії пенальті. Квадво Асамоа готувався виконати один з післяматчевих одинадцятиметрових ударів, коли на поле вибіг уболівальник. На лавці запасних «Ювентуса» удар фаната зустріли оплесками.

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У результаті «Евертон» виграв серію пенальті з рахунком 6:5.

International Champions Cup проводиться в США. Крім «Евертона» і «Ювентуса», в ньому беруть участь мадридський «Реал», «Лос-Анджелес Гелаксі», «Мілан», «Валенсія», лондонський «Челсі» і міланський «Інтер».